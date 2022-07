Symbolbild FOTO: David Inderlied/dpa up-down up-down Am frühen Freitagmorgen Dach gerät in Quakenbrück in Brand Von Corinna Berghahn | 01.07.2022, 05:48 Uhr

Am frühen Freitagmorgen ist in Quakenbrück ein Dach in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt.