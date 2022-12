Die Grundschule Am langen Esch wird aufgegeben. Die Samtgemeinde Artland plant einen Neubau an anderer Stelle im Quakenbrücker Stadtgebiet. Foto: Christian Geers up-down up-down Planung beginnt 2023 Entscheidung gefallen: Quakenbrück bekommt eine neue Grundschule Von Christian Geers | 09.12.2022, 18:26 Uhr

Die Tage der Grundschule Am langen Esch in der Stadt Quakenbrück sind gezählt. Einstimmig hat der Rat der Samtgemeinde Artland beschlossen, den Standort aufzugeben und an anderer Stelle einen Neubau zu errichten. 2023 soll die Planung beginnen.