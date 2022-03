Zwei Heimspiele innerhalb von noch nicht einmal 24 Stunden warten auf den QTSV. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper QTSV: Derby gegen VfL Löningen Regionalliga-Basketballer des TSV Quakenbrück vor Doppelspieltag Von Bernard Middendorf | 17.03.2022, 10:40 Uhr

Doppelte Herausforderung für die Regionalliga-Basketballer des TSV Quakenbrück in der heimischen Artland-Sporthalle: Sie treten am Freitag, 18. März 2022, (20 Uhr) zum Derby gegen den VfL Löningen an. Einen Tag später wartet ab 15 Uhr die BSG Bremerhaven.