Quakenbrücks Lukas Macke (links) und Leonel Brandon Dibatchou Kamte stoppen hier gemeinsam Achmers Jan Baier. Archivfoto: Rolf Kamper

Am Freitag kommt SG Voltlage Quakenbrücker SC hoff auf Heimsieg zum Burgmannsfest Von Matthias Benz | 16.09.2022, 06:37 Uhr

Der Quakenbrücker SC hat zuletzt einen Rückschlag erlebt. Am Freitag, 16. September 2022, will das Team zu Hause mit einem Sieg gegen Voltlage das Burgmannsfest einläuten. Außerdem bietet die Kreisliga Derbys in Engter, Bersenbrück und Alfhausen.