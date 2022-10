Als bestes „Alkopop-Duo der Welt“ werden Ariane Müller (links) und Julia Gámez Martín angekündigt. Foto: Torsten Goltz up-down up-down „Sexuelle Belustigung“ in der Theaterwerkstatt Musik und Comedy mit Suchtpotenzial in Quakenbrück Von noz.de | 16.10.2022, 10:36 Uhr

„Sexuelle Belustigung“ heißt das mittlerweile dritte Programm des mehrfach preisgekrönten Comedy-Duos Suchtpotenzial. Am Samstag, 22. Oktober 2022, wollen Julia Gámez Martín und Ariane Müller in der Theaterwerkstatt Quakenbrück beweisen, was sie auch musikalisch so draufhaben.