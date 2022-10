In Nortrup fährt ein VW Polo in einen abbiegenden Transporter hinein. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahrer leicht verletzt Polo kracht in Nortrup in Transporter Von Martin Schmitz | 05.10.2022, 12:14 Uhr

In Nortrup ist am Mittwoch ein Auto seitlich in einen abbiegenden Transporter gefahren. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.