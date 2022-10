Die Polizei hat ein Video veröffentlicht, das kurz nach dem Raubüberfall in Badbergen entstanden ist. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down 10.000 Euro Belohnung für Hinweise Nach Raubüberfall in Badbergen: Polizei veröffentlicht Video Von Martin Schmitz | 07.10.2022, 14:11 Uhr

Im Zusammenhang mit einer Serie von Raubüberfällen in den Landkreisen Osnabrück, Emsland, Cloppenburg und Vechta hat die Polizei ein Video veröffentlicht. Es soll einen der mutmaßlichen Täter zeigen, der nach einem Raubüberfall in Badbergen in Essen i.O. Geld abhebt.