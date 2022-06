Wie die Polizei mitteilt, wollte der 31-Jährige gegen 21.30 Uhr von der Langen Straße in Quakenbrück in die Goldstraße abbiegen und stieß mit dem dort haltenden Pkw einer 35-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an den Fahrzeugen zu kümmern. Er konnte aber von Zeugen kurze Zeit später angehalten und an die alarmierten Polizisten übergeben werden. Gegen den Mann ermitteln die Beamten nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung.