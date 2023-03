Mini Cooper ist jetzt offiziell ein Zuchthengst. Petra Appeldorn freut sich über den Erfolg bei der Körung. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Stuten und Hengst aus den USA Kuschelig, niedlich und selten: Petra Appeldorn züchtet in Löningen Mini-Esel Von Nina Strakeljahn | 22.03.2023, 11:44 Uhr

Es ist die kleinste Esel-Rasse der Welt: Petra Appeldorn züchtet auf ihrem Hof in Löningen deutsche Miniatur-Esel. Wie ist sie auf die Idee gekommen und was ist das Besondere an den Mini-Eseln?