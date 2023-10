Rückkehr in die Heimat ESC-Moderator Peter Urban spricht in Quakenbrück über sein Leben mit der Musik Von Bernard Middendorf | 11.10.2023, 15:15 Uhr Für Peter Urban genoss den Abend in Quakenbrück. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down

Es war eine gelungene Rückkehr in seine Heimat: Peter Urban, NDR-Moderator und 25 Jahre lang die Stimme des ESC (Eurovision Song Contest), begeisterte vor vollem Haus in der St. Marienkirche in Quakenbrück. Er las dabei unter anderem aus seinem neuen Buch „On Air – Erinnerungen an mein Leben mit der Musik“.