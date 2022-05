Samtgemeindebürgermeister Michael Bürgel (Dritter von links) überreicht den symbolischen Schlüssel zur Pausenhalle an Schulleiterin Marietta Schmitz-Menke (Zweite von links). FOTO: Miriam Heidemann 450.000 Euro teure Investition Pausenhalle der Grundschule Menslage mit Schulfest eingeweiht Von Miriam Heidemann | 22.05.2022, 14:02 Uhr

Bereits seit gut einem Jahr ist die neue Pausenhalle in der Grundschule in Menslage in Betrieb, konnte aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden. Das holte die Grundschule nun nach und verband die Einweihung mit einem Schulfest.