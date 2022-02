Derzeit vakant ist die Pastorenstelle in der Quakenbrücker St. Petrus-Gemeinde. FOTO: Christian Geers Aufstellungspedigten am Sonntag Pastoren-Ehepaar aus Essen will sich Pfarrstellen in Quakenbrück teilen Von Mirko Nordmann | 24.02.2022, 17:41 Uhr

Es klingt nach einer Ideallösung: Im Sommer sollen die Pastorenstellen in den beiden evangelisch-lutherischen Gemeinden in Quakenbrück wieder besetzt sein. Das Ehepaar Eva Hachmeister-Uecker und Michael Uecker hat sich auf die Pfarrstellen beworben und wird sich am Sonntag, 27. Februar, in Quakenbrück vorstellen.