Sechs politisch interessierte und gesellschaftlich engagierte junge Menschen aus dem Landkreis Osnabrück sind in die Talentschmiede 13/14 der CDU aufgenommen worden. „Wir freuen uns über dieses erfolgreiche Ergebnis für die CDU im Landkreis Osnabrück“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Christian Calderone. Die Stipendiaten werden in einem 18-monatigen Programm Einblicke in die Politik auf Landes- und kommunaler Ebene nehmen. Neben einem Seminarprogramm mit fünf zweitägigen Seminaren, diversen Praktika in Partei und Unternehmen werden die Jugendlichen durch die örtlichen Abgeordneten begleitet.