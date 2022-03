Beliebte Treffpunkte: Öffentliche Brauchtumsfeuer soll es an den Osterfeiertagen wieder geben. (Symbolfoto). FOTO: dpa/Maurizio Gambarini Anmeldefrist läuft noch Osterfeuer 2022 im Osnabrücker Nordkreis wieder erlaubt – unter diesen Auflagen Von Christian Geers | 23.03.2022, 16:48 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sollen an den kommenden Feiertagen auch in den vier Samtgemeinden im Osnabrücker Nordkreis wieder Osterfeuer möglich sein. Was es für Veranstalter zu beachten gibt.