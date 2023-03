Pastor i.R. Bernhard Bauch und die Pfarrerin Friederike Giesecke von Bergh freuen sich auf die „Orchesterklänge im Frühling“ in der St. Georg Kirche. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down 35 Musiker und eine Opernsängerin Pastor und Komponist: Orchester spielt in Badbergen Werke von Bernhard Bauch Von Alexandra Lüders | 27.03.2023, 13:53 Uhr

„Orchesterklänge im Frühling“ lautet der Name eines besonderen Konzertes, das am Ostermontag, 10. April 2023, in Badbergen stattfindet. Ein Projektorchester und die Opernsängerin Elisabeth Dopheide aus Bersenbrück bringen Choräle, Sonaten und Arien zu Gehör, die der pensionierte Badberger Pastor Bernhard Bauch komponiert hat.