Welturaufführung am Ostermontag Sie bringen Pastor Bauchs Werke in Badbergen zum Klingen Von Alexandra Lüders | 01.04.2023, 18:38 Uhr

„Volles Blech und sattes Bassfundament der Celli“, verspricht Konrad Hartong, Leiter der Musikschule Romberg in Dinklage für das Konzert „Orchesterklänge im Frühling“ am Ostermontag in Badbergen, in dem das Projektorchester und die Opernsängerin Elisabeth Dopheide Werke des pensionierten Badberger Pastors Bernhard Bauch erstmals öffentlich aufführt.