Die Jahrgangsbesten der Oberschule Artland mit ihren Klassenlehrern und Vertretern der Schulleitung (von links) Karsten Krüger, Marion Klein, Marlon Wessels, Annemarie Landwehr, Michaela Lauterfeld, Vivien Bölöni, Christian Stokowski, Chantal Groß, Olga Weckenbrock und Timo Kiewitz. Foto: Oberschule Artland up-down up-down Schulentlassung 2023 97 Absolventen verlassen die Oberschule Artland in Quakenbrück Von Mirko Nordmann | 05.07.2023, 14:35 Uhr

Für die rund 620 Schüler der Oberschule Artland in Quakenbrück beginnen heute die Sommerferien. Doch für 97 Abschlussschüler der 9. und 10. Klassen geht die Zeit an der Oberschule endgültig zu Ende. In feierlichem Rahmen erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse.