Das Hinweisschild ist längst nicht mehr gültig. Die Notaufnahme in Ankum ist geschlossen. Die Rettungswache in Ankum gibt es aber nach wie vor. Archivfoto: Nina Strakeljahn up-down up-down Seit zwei Monaten geschlossen Nach Aus der Notaufnahme Ankum: Wie wirkt sich das auf andere Krankenhäuser aus? Von Nina Strakeljahn | 30.05.2023, 16:44 Uhr

Die Notaufnahme des Marienhospitals Ankum ist seit zwei Monaten geschlossen. Patienten müssen nun in andere Notaufnahmen in den umliegenden Krankenhäusern. Wie wirkt sich das in Quakenbrück, Bramsche und Damme aus?