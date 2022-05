Bei den Nortruper Reitertagen stehen sowohl Spring- als auch Dressurprüfungen auf dem Programm (Symbolfoto). FOTO: Stefan Gelhot Prüfungen bis zur Klasse L Nortruper Reitertage mit Artlandchampionat und Nortruper Derby Von Henning Stricker | 25.05.2022, 21:04 Uhr

Der Reit- und Fahrverein Nortrup lädt Reiter und Pferdesportbegeisterte zu den Nortruper Reitertagen 2022 in das Pferdesportzentrum an der Hardelager Straße ein. Los geht es am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt).