Gern gesehene Gäste in Quakenbrück: Das Symphonische Orchester der Philharmonie Lemberg. Foto: Oleksiy Shamov up-down up-down Musikalischer Start in 2023 Noch Karten für das Neujahrskonzert 2023 in Quakenbrück erhältlich Von noz.de | 01.01.2023, 14:41 Uhr

Das Symphonische Orchester der Philharmonie Lemberg zählt zu den angesehensten Orchestern der Ukraine - und in Quakenbrück gelten die Musiker aus Lwiw als alte Bekannte. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten für das Neujahrskonzert am Dienstag, 3. Januar 2023, in Quakenbrück.