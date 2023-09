Am 14. September 2023 geht es los Neues Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche in Quakenbrück Von noz.de | 10.09.2023, 12:59 Uhr Die Theaterwerkstatt Quakenbrück startet ein Projekt für Kinder und Jugendliche. Archivfoto: Christian Geers up-down up-down

Ab 14. September 2023 können Jugendliche in einem Theaterprojekt in Quakenbrück mitmachen. Wer Lust hat, mit einer professionellen Regisseurin ein Stück auf die Bühne zu bringen, kann sich in der Theaterwerkstatt Quakenbrück anmelden.