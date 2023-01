Die Glückwünsche der Werbegemeinschaft Badbergen überbrachte der Vorsitzende Christoph Freese an Michael Wanning, der jetzt in Micha‘s Dampfershop eine Lotto-Annahmestelle betreibt. Foto: Bernard Middendorf up-down up-down Früher war sie bei Hinderks In Badbergen gibt es jetzt wieder eine Lotto-Annahmestelle Von Bernard Middendorf | 19.01.2023, 17:58 Uhr

Wer seinen Tippschein persönlich abgeben möchte, hat jetzt in Badbergen wieder Gelegenheit dazu: Michael Wanning eröffnete in seinem Geschäft „Micha‘s Dampfershop“ an der Hauptstraße 44 eine Lotto-Annahmestelle.