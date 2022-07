Auf einen Blick: Spielfeld und Umkleideräume der Zwei-Feld-Sporthalle in Badbergen sind bereits deutlich zu erkennen. Rechts im Bild ist die bestehende Sporthalle aus den 1980er-Jahren zu sehen, die für den Neubau abgerissen werden muss. FOTO: Marcel Brockschmidt up-down up-down Baustelle der Superlative Neue Sporthalle in Badbergen wächst in die Höhe Von Christian Geers | 19.07.2022, 10:43 Uhr

Die Baustelle in der Dorfmitte von Badbergen hat gleich mehrere Superlative zu bieten: Dort steht nicht nur der höchste Baukran in der Samtgemeinde Artland, der Neubau der Sporthalle mit Gymnastikhalle ist auch das aktuell teuerste Bauvorhaben in der Kommune.