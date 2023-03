Das Pfarrhaus bleibt im Besitz der St.-Petrus-Gemeinde Quakenbrück. Allerdings können sich Pastor Michael Uecker und Natalia Gerdes vom Diakonischen Werk Bramsche eine andere Nutzung vorstellen. Foto: Christian Geers up-down up-down Diakonisches Werk braucht Platz Diese Pläne gibt es für das Pfarrhaus von St. Petrus in Quakenbrück Von Christian Geers | 22.03.2023, 06:27 Uhr

Die St.-Petrus-Gemeinde in Quakenbrück will ihr Pfarrhaus in Zukunft anders nutzen. Doch das ist für die kleine Kirchengemeinde im Stadtteil Neustadt eine ziemliche Herausforderung. Denn das Geld ist knapp.