Zu Freunden geworden: Stephi Löbelt, Olga Radiwilow, Wladislav Lashkevych sowie Nina und Thomas Kepczynski. Foto: Anita Lennartz up-down up-down Das Abenteuer in einem fremden Land Neue Heimat Badbergen? So ergeht es einer ukrainischen Familie Von Anita Lennartz | 31.12.2022, 17:00 Uhr

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. Schon am 3. März fuhr Thomas Kepczynski das erste Mal mit einer Hilfsgüterlieferung in den Osten und nahm auf dem Rückweg die Flüchtlingsfamilie Lashkevych mit in die Region. Wie geht es den Ukrainern jetzt, wie sehen die Familien die aktuelle Lage in der Ukraine und wie die Situation der Flüchtlinge hier in der Region?