„Wir freuen uns sehr, dass seit dem 1. Juli wieder Kinder in unserem Krankenhaus geboren werden“, wird CKQ-Geschäftsführer Matthias Bitter in einer Pressemitteilung zitiert. „Inzwischen ist auch der neue OP-Saal in unmittelbarer Nähe der Kreißsäle betriebsbereit. Jetzt möchten wir unsere neue Gynäkologie und Geburtshilfe der breiten Öffentlichkeit mit einem großen Tag der offenen Tür vorstellen.

Die Gäste haben laut Bitter die Gelegenheit, die Kreißsäle zu besichtigen, mit dem Team ins Gespräch zu kommen und sich individuell über das neue Angebot zu informieren. „Und damit die Eltern sich in Ruhe umsehen können, gibt es ein buntes Programm für die Kinder rund um die Storchen-Landebahn“, so der CKQ-Geschäftsführer weiter.

Für den Tag der offenen Tür wird eigens die Danziger Straße im Bereich des Krankenhausgeländes abgesperrt, so dass alle Gäste sich ungestört rund um das Krankenhaus bewegen können. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, einen Luftballonkünstler sowie Spiel und Spaß beim Parcours des CKQ-Schulzentrums, bei dem Bewegung, Ernährung und Gesundheit im Mittelpunkt stehen.

Malwettbewerb für Kinder

Für Kinder von drei bis elf Jahren veranstaltet das Krankenhaus einen großen Malwettbewerb. Einsendeschluss ist der 24. August. Wer noch teilnehmen möchte, findet die Infos dazu auf der Internetseite www.ckq-gmbh.de. Prämiert werden die schönsten Bilder am Tag der offenen Tür um 16 Uhr.

Darüber hinaus haben Organisationen und Anbieter aus der Region ihre Teilnahme zugesagt. So sind die „Frühe Hilfen“ der Samtgemeinde Artland, das Netzwerk „Rund um die Geburt“, der Förderkreis des CKQ, aber auch Anbieterinnen für Yoga und Ernährung sowie Babyfotografie mit Info-Ständen vertreten.

Das Küchenteam des CKQ sorgt mit einem Eisstand, Snacks sowie Getränken für das leibliche Wohl. Alle Besucher können sich dazu am Check-in-Stand an der Storchenlandebahn gratis Verzehrgutscheine abholen.