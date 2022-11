Die Busfahrt der U-19-Basketballer der Young Rasta Dragons startet am Spieltag bereits um 5.30 Uhr. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down NBBL: Tabellennachbarn unter sich Young Rasta Dragons vor langer Auswärtsfahrt zu den Berlin Braves Von Bernard Middendorf | 04.11.2022, 22:51 Uhr

Gelingt der U19 der Young Rasta Dragons in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga der dritte Sieg in Serie? Das ist die spannende Frage, wenn die Talente aus Quakenbrück und Vechta am Samstag, 5. November 2022, um 13 Uhr bei den Berlin Braves antreten.