In den NBBL-Playoffs geht es für die Young Rasta Dragons gegen Oldenburg. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Jetzt geht es in die Playoffs Young Rasta Dragons haben mit Düsseldorf kaum Probleme Von Bernard Middendorf | 28.02.2023, 19:44 Uhr

Die erwartete Dominanz legten die Young Rasta Dragons in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga beim Auswärtsspiel in Düsseldorf erst nach schwachem Start an den Tag. Nach dem Erfolg bei den ART Giants wartet am Sonntag, 12. März 2023, der Playoff-Start gegen Oldenburg.