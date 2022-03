Die Partie in Rostock ist ein Nachholspiel. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper NBBL: Auswärtsspiel in Rostock Basketballer der Young Rasta Dragons wollen mit Sieg in die Playoffs Von Bernard Middendorf | 12.03.2022, 05:56 Uhr

Showdown in der NBBL-Hauptrunde A für die Young Rasta Dragons: Sie treten am Freitag, 11. März 2022, (18.30 Uhr) zum Nachholspiel in Rostock an. Es geht an der Ostsee auch darum, den bereits erreichten zweiten Tabellenplatz zu bestätigen.