Bei den Uni Baskets Paderborn unterlagen die Young Rasta Dragons mit 75:80. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Vizemeister verliert Saisonauftakt NBBL-Basketballer der Young Rasta Dragons patzen in Paderborn Von Bernard Middendorf | 18.10.2022, 14:04 Uhr

Unerfreulicher Saisonauftakt für die Young Rasta Dragons in der U-19-Bundesliga: Die NBBL-Basketballer mussten am ersten Spieltag eine bittere 75:80-Niederlage in Paderborn einstecken.