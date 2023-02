Unklar ist, wie das ausgewiesene Gewerbegebiet „Zwischen den Bahnen“ in Badbergen künftig genutzt wird. Eine Torfschicht im Boden treibt die Kosten für die Erschließung in die Höhe. Foto: Christian Geers up-down up-down Torf im Untergrund ein Problem Nach Aus für Gewerbegebiet in Badbergen: Diese Ideen gibt es Von Christian Geers | 25.02.2023, 11:28 Uhr

13 Hektar stehen in Badbergen im Gewerbegebiet „Zwischen den Bahnen“, direkt an der Grenze zur Stadt Quakenbrück, für die Ansiedlung von Firmen und Betrieben zur Verfügung – allerdings nur auf dem Papier. Eine Torfschicht im Boden erschwert und verteuert die Gründung von Gebäuden. Doch was soll mit der Fläche passieren?