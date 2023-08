Der Vorverkauf läuft auf vollen Touren. Der überwiegende Teil der Karten ist bereits vergeben, teilt der Musikverein Nortrup mit. Es gebe aber noch gute Plätze im Vorverkauf. Tickets gibt es im Autohaus Hackmann in Nortrup, bei der Kreissparkasse in Bersenbrück und Ankum sowie in der Tourist-Info in Quakenbrück und bei Go4Music in Osnabrück.

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es bei den Mitgliedern des Musikvereins und in der Musikschule, Farwickstraße 8, Telefon 05436-8811.

Das Programm steht! Nur noch wenige Proben verbleiben für den Musikverein, für The Beat und den Gästen, bis es am Samstag, 9. September, um 20 Uhr auf dem Freigelände von Gut Loxten wieder losgeht. Neu im Team der „Special Guests“ mit Claudia Pistol, Andreas Meiners und Klaus Schlüwe, ist Jan Rechtien, der zusammen mit Claudia Pistol die Moderation des Abends übernimmt.

Die Versorgung mit Getränken übernimmt wieder der Ernteverein Nortrup und die Freunde vom Kolpingorchester Dinklage. Erstmals können sich die Besucher an einem Imbisswagen vor und nach dem Konzert ihren Hunger stillen.

Die Organisatoren hoffen natürlich auf schönes Wetter für die Freiluftveranstaltung, doch eine Garantie für einen lauen Spätsommerabend gibt es natürlich nicht. Für den Notfall hat der Musikverein vorgesorgt: Wie vor zwei Jahren werden Regenponchos kostenlos zur Verfügung gestellt.