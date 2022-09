Hochkarätige Stücke brachte der Musikverein Nortrup unter der Leitung von Anja Meyer zu Gehör. Foto: Georg Geers up-down up-down 100-Jahr-Feier auf Gut Loxten Wie der Musikverein Nortrup sein Publikum erneut begeisterte Von Georg Geers | 10.09.2022, 12:45 Uhr

So ist das Wasserschloss Loxten in Nortrup nur selten zu erleben. Es erstrahlte in den Farben des Regenbogens und bot damit eine beeindruckende Kulisse für den Musikverein Nortrup. Der gab im Garten am Freitagabend zu seinem 100. Geburtstag ein Jubiläumskonzert.