Foto: Bernard Middendorf Umgang mit Defibrillator geübt Jeder kann in Menslage zum Lebensretter werden Von Bernard Middendorf | 31.10.2022, 12:30 Uhr

Seit Februar 2020 ist das Team der mobilen Retter in Menslage aktiv. Sie sind in Notfällen oft als erstes vor Ort um Leben zu retten. Dank des Defibrillators, der in der Filiale der Volksbank zu finden ist, kann aber jeder Bürger im Ernstfall wichtige Hilfe leisten.