Welches sind die neuesten Trends bei Dirndl und Co.? Zwei Experten geben Tipps. Symbolfoto: Imago Images/Christian Ender up-down up-down Logo NEO Badberger Trachtendiele zeigt Wiesn-Mode 2022: Mit diesen Outfits liegst Du beim Oktoberfest im Trend Von Isabel Athmer | 14.10.2022, 14:19 Uhr

Herbstzeit ist Oktoberfestzeit - nicht nur in Bayern, sondern beispielsweise auch in Ankum, Bramsche und Quakenbrück. Stellt sich für das Partyvolk die Frage: Was ziehe ich in diesem Jahr zum Oktoberfest an? Birgit Feldhege und Hermann Seitz von der Badberger Trachtendiele haben Tipps und das passende Outfit parat.