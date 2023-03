Bei einem Verkehrsunfall auf der Dinklager Straße in Badbergen ist eine Frau leicht verletzt worden. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Mit Alkohol am Steuer Frau aus Damme landet bei Badbergen mit dem Auto im Graben Von Mirko Nordmann | 26.03.2023, 10:25 Uhr

Das hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Am frühen Sonntagmorgen ist eine Frau aus Damme mit ihrem Auto in Badbergen von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Die Frau wurde nur leicht verletzt, allerdings droht ihr nun Ärger, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatte.