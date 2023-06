Erstmals erstellt die Samtgemeinde Artland für die Stadt Quakenbrück einen Mietspiegel. Symbolfoto: dpa/Armin Weigel up-down up-down Vermieter sollen Auskunft geben Mietspiegel für Quakenbrück: Abgabe der Fragebögen bis 19. Juni 2023 Von Christian Geers | 04.06.2023, 18:08 Uhr

Wie hoch sind die Mieten in der Stadt Quakenbrück? Das will die Samtgemeinde Artland mithilfe einer Abfrage herausfinden. Sie hat mehr dazu vor einigen Wochen mehr als 1400 Fragebögen an Vermieter verschickt.