Das Redaktionsgebäude des Bersenbrücker Kreisblatts am Quakenbrücker Marktplatz. FOTO: Jutta Böning Wer, was, wann, wo? Das ist los im Osnabrücker Nordkreis Von noz.de | 02.02.2022, 17:23 Uhr | Update vor 9 Std.

Was ist los im Osnabrücker Nordkreis zwischen Quakenbrück, Neuenkirchen, Bersenbrück und Fürstenau? In diesem News-Ticker sammeln wir Kurzmeldungen von Vereinen, Verbänden und Verwaltungen, kündigen Veranstaltungen an oder geben Absagen weiter.