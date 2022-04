„Alle Galopprennen sind gut besetzt. Im siebten Rennen (Preis der B. Holtkamp KG) haben sich 18 Pferde gemeldet. Aber die Rennbahn ist nur 17 Meter breit. Bis Dienstag wird die Kommission die Zahl reduzieren und eine Auswahl unter den Interessenten treffen. Auch in den anderen Rennen haben wir so viele Nennungen, dass nicht alle starten können. In unseren beiden Jagdrennen gibt es je neun Meldungen. Beim Seejagdrennen sind die Trainer Stjerna (Schweden), Freiherr von Recke, Schnakenberg (Sieger in 2012), Vovcenko und Gehm mit im Spiel. Das wird eine spannende Sache. Im vergangenen Jahr haben die Pferde von der Reckes vier Siege mit nach Hause genommen“, berichtet der Geschäftsführer des Rennvereins Hermann zur Lage.