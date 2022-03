Maren Wilke vor dem Opernhaus in Sidney, dem Wahrzeichen der Millionenstadt. FOTO: Maren Wilke Studieren am anderen Ende der Welt Was Maren Wilke aus Quakenbrück als Studentin in Australien erlebt Von Alexandra Lüders | 22.03.2022, 09:38 Uhr

Maren Wilke hat „Hummeln im Hintern“. Einer der Gründe, warum die 21-jährige ihre Familie erst nach zwei Jahren wieder gesehen hat. Die junge Quakenbrückerin lebt derzeit in Sydney und studiert in Australien Bachelor of Business, den sie im Herbst 2022 abschließen möchte.