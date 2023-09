Nachbarn hätten nach Angaben der Polizei Bersenbrück beobachtet, wie gegen 3 Uhr ein Mann auf eine Frau losging, dabei soll er wohl ein Messer in der Hand gehabt haben. Sie riefen daraufhin die Polizei.

Ein Opfer in Lebensgefahr

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie in der Wohnung des Tatverdächtigen an der St. Annenstraße zwei schwer verletzte Frauen vor. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei um die Lebensgefährtin des Beschuldigten sowie eine Freundin von ihr. Beide hatten Stichwunden im Oberkörper, die Freundin sei nicht bei Bewusstsein gewesen.

Die schwerverletzte Lebensgefährtin wurde nach Osnabrück ins Krankenhaus gebracht. Ihre Freundin wurde im Krankenhaus in Quakenbrück notoperiert und schwebt weiterhin in Lebensgefahr, teilt ein Sprecher der Polizei Bersenbrück mit.

Die Spurensicherung ist am Samstagmorgen in Quakenbrück im Einsatz.

Die Beamten trafen zudem den Tatverdächtigen an, der sich jedoch gegen die Festnahme wehrte und floh. Nach einer groß angelegten Fahndung der Polizei konnte der Mann einige Stunden später gegen 8 Uhr in der Tulpenstraße in Quakenbrück gefunden und in Gewahrsam genommen werden.

Aktuell ist die Spurensicherung noch vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.