Mann soll Partnerin in Quakenbrück geschlagen und gewürgt haben Von Martin Schmitz | 07.02.2023, 17:38 Uhr

Ein gewalttätiger Mann aus Quakenbrück hielt am Dienstag stundenlang Polizeikräfte in Atem. Die Polizei wirft ihm Körperverletzung an seiner Partnerin vor und Widerstand gegen die Beamten. Neben Alkohol waren möglicherweise auch Drogen im Spiel.