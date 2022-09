Malaktion mit symbolischen Wert: Diese Stühle werden am 27. September auf dem Quakenbrücker Marktplatz bemalt. Foto: Anika Becker up-down up-down Angebot zur Interkulturellen Woche Das steckt hinter der Aktion von In Via auf dem Quakenbrücker Marktplatz Von Anika Becker | 26.09.2022, 12:31 Uhr

Auf dem Quakenbrücker Marktplatz werden Teilnehmer der Interkulturellen Woche am Dienstag, 27. September 2022, Stühle bemalen. Was es mit dem Kreativangebot auf sich hat, erklärt Martina Uhlenkamp, Leiterin von In Via Quakenbrück.