In Quakenbrück stieß ein Lastwagen mit diesem Pkw zusammen und schleuderte ihn von der Straße. Foto: NWM-TV Lkw überfährt Rotlicht: Pkw-Fahrer schwer verlegt in Quakenbrück 23.06.2023, 07:32 Uhr Von Martin Schmitz Julia Gödde-Polley

Bei einem schweren Unfall in Quakenbrück ist am frühen Freitagmorgen ein 69-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein Lastzug fuhr in seinen Pkw hinein, weil der Lkw-Fahrer eine rote Ampel übersehen hatte.