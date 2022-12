Mit der Aktion „Licht aus“ wollen die Kliniken aus dem Landescaritasverband Oldenburg auf die prekäre wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser aufmerksam machen. Foto: CKQ/Peschel up-down up-down Lage extrem angespannt „Licht aus“ an Kliniken in Quakenbrück und Neuenkirchen-Vörden Von noz.de | 09.12.2022, 06:27 Uhr

In den Krankenhäusern in Quakenbrück und Neuenkirchen-Vörden geht am 9. Dezember 2022 das Licht aus. Mit der Aktion wollen die Kliniken auf die kritische wirtschaftliche Situation aufmerksam machen.