Die Brüder Roger (links) und Henri Skaf haben ihr Restaurant nach ihrem Spitznamen aus Kindertagen benannt: Skaffi. FOTO: Anika Becker Libanesische Küche im Hotel Niedersachsen Warum ein Chefarzt im Restaurant Skaffi in Quakenbrück kellnert Von Anika Becker | 07.05.2022, 09:49 Uhr

Am St. Antoniort in Quakenbrück gibt es ein neues Restaurant. Hinter dem „Skaffi“ steckt die Familie von Dr. Roger Skaf. Als Familienunternehmen betreiben sie ab sofort das Restaurant im Hotel Niedersachsen und bieten libanesische Küche an.