Ein engagierter Schüler: Leonard Baro (Mitte) vom Artland-Gymnasium hat den Schülerpreis des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis bekommen. Schulleiter Stephan Keppler (links), Klassenlehrerin Stefanie Feldhaus (rechts) sowie Rotary-Präsident Bernd Laake (Zweiter von links) und Laudator Gerd Beckmann (Zweiter von rechts) gratulierten. FOTO: Rotary-Club Bersenbrück Altkreis Im Einsatz für die Mitschüler Rotarier-Schülerpreis für Leonard Baro vom Artland-Gymnasium Quakenbrück Von Jürgen Ackmann | 16.03.2022, 10:29 Uhr

Engagement zahlt sich aus: Leonard Baro vom Artland-Gymnasium in Quakenbrück kümmert sich in besonderer Weise um seine Schulgemeinschaft und bringt sie so voran. Dafür hat er nun den Schülerpreis des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis erhalten. Ein Großteil des Geldes wird der Schule zugutekommen.