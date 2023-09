Lars Redlich nennt sich selbst den Thermomix unter den Kleinkünstlern und verspricht damit, genauso vielseitig zu sein wie das Küchengerät. Lars Redlich biete ein einzigartiges Zusammenspiel aus Show, intelligenter Comedy und Musikkabarett, das dem Zuschauer kaum Zeit zum Durchatmen lässt, heißt es im Ankündigungstext des Veranstalters. Daher sei es nicht verwunderlich, dass Lars Redlich innerhalb kürzester Zeit mit diversen renommierten Kleinkunstpreisen überhäuft wurde.

Lars Redlich, 1981 in Berlin geboren, wollte eigentlich Gymnasiallehrer für Musik und Sport werden, eher er eine Ausbildung in Schauspiel, Gesang und Tanz absolvierte. Seit 2006 ist er als Schauspieler und Musical im Fernsehen und auf Theaterbühnen zu sehen.

Seine Vielseitigkeit spielt Redlich auch in seinem Programm „Lars But Not Least!“ aus. Er singt, swingt, springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die Diva, zückt die Klarinette für eine Klezmer-Nummer, textet Hits wie „Mandy“ oder „Ladies‘ Night“ brüllend komisch um und unternimmt einen zweistündigen Frontalangriff auf die Lachmuskeln, heißt es in der Ankündigung.

Seine eigenen Songs zeugen von Fantasie und Humor, wie etwa das Lied über „Schorsch, die einzelne Socke“, die ihren Partner bei 60 Grad verliert. Der Musical-Star scheut auch nicht davon zurück, sich selber auf die Schippe zu nehmen, und am Klavier zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs zu improvisieren.

„Lars but not least“ ist ein selbstironisches Soloprogramm, eine Kombination aus Show, Kabarett, Musikcomedy und eigenen Songs, sowohl mit ehrlichen und nachdenklichen Tönen als auch mit intelligentem Humor.