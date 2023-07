Foto: Christian Geers So kommen Sie an einen Termin Lange Wartezeiten bei Zulassungsstelle in Quakenbrück Von noz.de | 12.07.2023, 18:31 Uhr

Wer in den kommenden Tagen in Quakenbrück ein Auto anmelden will, braucht viel Geduld. Denn in der Zulassungsstelle und im Bürgerservice der Samtgemeinde Artland kommt es aktuell zu Terminengpässen.