Beim Ladenhütermarkt in Quakenbrück wurde viel gehandelt und am Ende gingen viele Menschen mit einem Schnäppchen nach Hause. FOTO: Bernard Middendorf Von Antiquitäten bis Kleidung Ladenhütermarkt lockte zahlreiche Schnäppchenjäger nach Quakenbrück Von Bernard Middendorf | 25.04.2022, 11:01 Uhr

So manches Schnäppchen wechselte beim Ladenhüter in der Quakenbrücker Innenstadt am Sonntag, 24. April 2022, den Besitzer. Nach zweijähriger Pause kamen viele Besucher, um zu stöbern.